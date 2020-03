José Luis Martínez-Almeida mantiene su posición respecto a la actuación del Gobierno central en la crisis sanitaria originada por el coronavirus. El alcalde de Madrid considera que este no es el momento de hacer críticas, sino de mirar hacia delante y tomar las medidas oportunas.

Además, el 'popular' ha asegurado que él será el primero en "hacer autocrítica" cuando se supere esta crisis. "Empezaré por hacer autocrítica, no miraremos a los demás, nos miraremos aquí. Analizaremos qué pudimos hacer y qué decisiones pudimos adoptar", ha señalado en esta entrevista en Más Vale Tarde.

"Miremos al futuro, que es lo que va a salvar vidas"

Así, ha asegurado que se alegra de "lo que ha ocurrido hoy en el Congreso", haciendo referencia al apoyo que han dado los partidos a Pedro Sánchez. "En estos momentos ese es el camino. Los ciudadanos están recluidos y nosotros tenemos que decirles que unidos podremos con esto", ha señalado el regidor madrileño.

Respecto al cierre de la Comunidad de Madrid, ha dejado claro que él será "partidario de tomar cualquier decisión que permita salvar vidas", si bien, ha dejado claro que no sabe si el Ejecutivo central lo tendría que haber ordenado ya porque no tiene "una bola de cristal" y no pueden "mirar a ayer", sino al futuro.

"Podemos hacer hipótesis con el cierre de Madrid o con el decreto del estado de alarma, pero no miremos a ayer, miremos al futuro, que es lo que va a salvar vidas", ha sentenciado.