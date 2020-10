Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha expresado su enfado con el Gobierno regional en Más Vale Tarde. Para García, los miembros del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid deberían pasarse "algún momento por un centro de salud o un hospital para comprobar de qué va esta pandemia".

"Si el Gobierno de la señora Ayudo le dedicara el mismo tiempo a las medidas sanitarias que realmente necesitaba la Comunidad de Madrid que el que está dedicando a los tribunales, a confrontar con el Gobierno central e imponer su relato, no estaríamos en esta situación", ha asegurado.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid ha dicho que "está claro que la señora Ayuso y su Gobierno tienen una estrategia política que está muy alejada de la estrategia epidemiológica que necesita la Comunidad". "Y ese alejamiento entre realidad y política puedes no darle importancia, pero en este momento es negligente", ha criticado, al tiempo que ha añadido: "Que en este momento tengas centrada toda tu estrategia en ver cómo desmientes a Sánchez y en decir que te han invadido las competencias cuando no las has usado es un autentico esperpento".

Asimismo, García ha manifestado que "la Comunidad de Madrid está sumida en el caos y en el desastre epidemiológico". "No hay ni un solo epidemiólogo que no haya dicho que se haga una mayor restricción. Ya hemos llegado tarde. Llevamos dos meses diciendo que necesitamos más rastreadores y reforzar la atención primaria. Ahora lo único que podemos hacer es contener la epidemia", ha afirmado.

"Las UCI están llenas, las plantas anegada y los profesionales desbordados"

En lo referente a los hospitales, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha alertado de que "las UCI están llenas, las urgencias, las plantas están anegadas y los profesionales están absolutamente desbordados". "Hacia varias semanas que el sistema sanitario lo tienes colapsado, por lo que no puedes hablar de mejoras ni de triunfalismo, cuando no solo no están atendiendo a todos los pacientes COVID, sino que estás dejando de atender a pacientes no covid, como los oncológicos o crónicos", ha criticado.

Así, ha insistido en que no entiende el "triunfalismo" del Gobierno regional y "esas ganas de dar una versión light de lo que está pasando en los hospitales, sabiendo el sufrimiento que eso conlleva para profesionales y pacientes". "Cocinar los datos me parece perverso, pero en este caso me parece negligente y una falta de respeto para los sanitarios", ha expresado.

Sobre el "caos" del que hablan el consejero de Justicia o Ayuso en el que va a entrar Madrid con la entrada en vigor de las restricciones, García ha dicho que "igual es que no se han pasado por un centro de atención primaria, por una UCI o no conocen lo que es una urgencia cuando está anegada por el covid". "Eso es el caos, que no haya rastreadores o que no se sepa qué hacer en las aulas", ha reiterado.

Lo peor de todo es que este caos se podría haber evitado"

Para García, "lo peor de todo es que este caos se podría haber evitado". "Igual que en marzo no lo esperábamos, este caos era previsible y evitable. Si hubiésemos tenido los 2.000 rastreadores, los sanitarios, el refuerzo en atención primaria y la app del radar covid, se podría haber evitado. Y que ahora el Gobierno, que no ha sido capaz de tomar ni una sola medida para evitar el caos, que diga que el caos viene cuando se toman medidas, es una tomadura de pelo", ha denunciado.

Por último, García ha afirmado que "a Madrid se le han transferido 1.700 millones y todavía no sabemos dónde están". "No era solo hacer medidas sanitarias, sino de movilidad y transporte público", ha dicho la portavoz de Más Madrid, a lo que ha añadido que "Madrid no solo sale peor parada en salud, sino también en el impacto económico".

"No era un choque entre salud y economía. Hemos hundido la salud y la economía, así que alguien nos tiene que explicar en qué consistía esta estrategia", ha señalado, antes de subrayar que "en esta segunda ola han fallecido más de 1.300 personas y que lo que se está viviendo en Madrid con este gobierno "es una situación desesperante y esperpéntica".