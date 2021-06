José Yélamo será el presentador de laSexta Noche con Verónica Sanz la próxima temporada y en Más Vale Tarde, donde ha sido reportero durante más de una década, han querido despedirse de él recordando su trayectoria. La propia presentadora, Mamen Mendizábal, ha querido hacer un repaso a su trabajo hasta ahora y desearle suerte en su próxima etapa. Aunque Yélamo no ha pasado por alto cómo se ha dado la situación: "La moción de censura de Murcia que acaba desencadenando en que el vicepresidente del Gobierno deje la política es una broma al lado de la que has liado tú, porque ha sido irte y mira dónde he acabado yo", haciendo referencia a la marcha de la presentadora del programa, a lo que ella ha respondido: "Ya te lo habías ganado".

Así, durante la entrevista se han mostrado las imágenes de la primea aparición de Yelamo en plató, en el año 2014; su breve paso por la televisión pública de Nueva Zelanda, donde llegó a cantar y tocar la guitarra; el momento en el que encontró a Mariano Rajoy en un restaurante durante la moción de censura y el consecuente el encontronazo con Cospedal, por aquel entonces ministra. "Lo que nos ocurrió al cámara y a mí fue surrealista. Sufrimos hasta placajes de los escoltas", ha recordado el reportero.

Tras este repaso, la presentadora ha recordado uno de los momentos de la trayectoria del periodista: "Da gracias que no hemos puesto lo de 'España Directo', aquello que te persigue. Hemos eliminado tu peor pasado, que todos lo tenemos". "Aquel día aprendí que no se puede ir directo del 'after' a trabajar, hay que tener un punto intermedio", ha respondido divertido Yélamo, entre risas.