El periodista José Yélamo sustituirá a Iñaki López al frente del programa de laSexta Noche tras una década como reportero en Más Vale Tarde. A modo de despedida, Mamen Mendizábal ha querido recordar con él en directo cómo fueron sus inicios en el programa, cuya primera aparición se produjo en el 2014, y también algunos de sus momentos televisivos más comentados.

Después de mostrar imágenes en las que aparece cantando en la televisión pública de Nueva Zelanda o en un momento tenso con la política María Dolores de Cospedal, la presentadora ha recordado uno de los momentos de la trayectoria del periodista: "Da gracias que no hemos puesto lo de 'España Directo', aquello que te persigue. Hemos eliminado tu peor pasado, que todos lo tenemos". "Aquel día aprendí que no se puede ir directo del 'after' a trabajar, hay que tener un punto intermedio", ha respondido divertido Yélamo, entre risas.

A modo de despedida, la presentadora le ha augurado mucho éxito en esta nueva etapa: "Te esperan grandes aventuras, este es tu año. Tienes una hija, un nuevo trabajo y mucho que demostrar", ha concluido Mendizábal.