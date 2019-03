Jordi Évole desvela en Más Vale Tarde la única pregunta que el papa no quiso contestar en Salvados

Jordi Évole cuenta que durante su entrevista con el papa Francisco trataron muchos temas: la homosexualidad, el aborto, el papel de la mujer en la Iglesia, los abusos sexuales cometidos en el seno de la institución o los refugiados, a quienes dedicaron gran parte de la entrevista.

Aunque no hablaron del proceso político que vive España, que se encuentra de camino a las elecciones generales del 28A, sí que se ocuparon de temas como la Memoria Histórica o si la Iglesia debe pagar el IBI que, tal y como cuenta Évole, serán temas presentes en la campaña.

Pero hubo una cuestión que el papa Francisco no quiso tocar: la exhumación de Franco. "Fue la única pregunta que no quiso contestar, no se quiso pronunciar", explica Jordi Évole. "Dijo que ya lo estaba llevando la Secretaría de Estado del Vaticano y dijo que se remitía a lo que ya habían anunciado las autoridades", apunta el periodista.

Además, el papa Francisco también ha aportado su explicación sobre cómo ha gestionado la Iglesia los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la institución. "La sociedad quiere correr más de lo que la institución puede", justificaba el pontífice, quien también habló de "qué podría haber hecho él para que ahora no se le criticase tanto.