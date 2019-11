Jesús Cintora ha analizado en Más Vale Tarde la sentencia de los ERE, en la que, ha asegurado, el actual líder del PSOE no tiene cabida: "Yo no he visto un P.Sánchez en los papeles de los ERES, como sí hubo un M. Rajoy".

"La derecha se equivoca al señalar a Sánchez. Sánchez tiene muy fácil defenderse: estaba como concejal en Madrid, no era quien había nombrado al tesorero, no aparecía en la contabilidad ni sabía que se había ido dinero a Suiza... por lo que no tiene por qué afectar al intento de formación de Gobierno", ha expresado el periodista tras condenar la actuación de la cúpula socialista en Andalucía.

Sobre la postura de Susana Díaz, el periodista ha apuntado que hay socialistas en la alta dirección que consideran que "el tiempo de Susana Díaz pasó".

Jesús Cintora también ha criticado el revuelo ante el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos: "Ha salido Felipe González a decir que se siente huérfano, Guerra a decir que en Podemos no son demócratas, Aznar a decir que estamos jugando con fuego, la jerarquía eclesiástica a decir que hay un riesgo de caos, la CEOE... sólo falta que salga la bruja Lola", ha bromeado Cintora.

El periodista ha aquejado que se haya "olvidado el 10 de noviembre": "No se si es que vota la CEOE, Bruselas o Felipe González unicamente. Votan los españoles, esto es la democracia", ha sentenciado.

Además, el periodista ha lanzado un mensaje a Esquerra Republicana, formación a la que ha instado, junto al resto de partidos de la izquierda, a "pensar si una bandera va a tapar puntos en común que deberían tener los partidos progresistas para combatir la desigualdad, la pobreza en España, el derecho a una vivienda digna o incluso tratar de afrontar la situación en Cataluña desde el diálogo y sin electoralismos".

El Partido Popular "sorprende", dice Cintora, y es que asegura que tras "el pacto por sorpresa con Unidas Podemos se ponen a enseñar las alas" tras meses asegurando que no harían nada con el PSOE.