César Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, se mostró muy crítico en Más Vale Tarde por la estrategia de España para frenar la pandemia. "Llegamos tarde una vez más", afirmó, en referencia a la aprobación de toques de queda para la contención de los contagios.

"No tenemos ninguna medida preventiva que no sea la vacunación, y después de eso pasamos a las restricciones, y es un gran problema. No tenemos medidas para contener los contagios", denunció el doctor, a lo que añadió: "España ha optado por que los jóvenes se contagien de forma masiva y es un gran error".

Además, Carballo también criticó que no se esté poniendo la vacuna de Janssen a los menores de 40 años, "a pesar de que la EMA la aconseja". Para el médico de urgencias, poner esta vacuna a los jóvenes "sería una de las soluciones" para frenar los casos positivos y recordó que hay "Janssen en las neveras esperando a ser puesta".

Carballo también alertó de que, pese al avance de la vacunación en España, "el 10% de los infectados de coronavirus son personas inoculadas y esto es un problema porque ellos también contagian".

En lo referente a los test de antígenos, el médico lamentó que "son demasiado caros", por lo que "se deja fuera a gente sin ingresos". "Deberían ser mucho más baratos y deberíamos haber invertido en industria española. Esos test deberían ser españoles y prácticamente gratuitos", manifestó el médico, quien criticó que "ha faltado tener una estrategia de test nacional asociado a liberalizarlo".

Por último, César Carballo advirtió de que cada vez reciben "más pacientes en urgencias". "La atención primaria y los servicios de urgencias están absolutamente saturados", afirmó, tras lo que señaló que "todos los diagnósticos de la primaria se van a retrasar durante meses y eso va a aumentar la mortalidad".