José Ignacio Domínguez es teniente coronel retirado y era uno de los miembros del chat en el que altos mandos del Ejército retirados que llaman a fusilar a "26 millones de hijos de puta" y dar un golpe de Estado. Se retiró por la politización de los mensajes que ahí se compartían. En Más Vale Tarde, el exmilitar ha querido contar que aunque no siente miedo por ese tipo de comentarios que han salido a la luz, sí siente "vergüenza".

"Eran fanfarronadas, cosas que se dicen en un chat de amigos. Pero hay otras cosas, como que hubo una actividad de recoger firmas para enviar cartas al rey", ha explicado. De alguna manera, según cuentan, estos militares buscaban crear un movimiento que inundara de cartas a Felipe VI mostrando su apoyo y, al mismo tiempo, el rechazo a lo que denominan un Gobierno "socialcomunista y proetarra".

Asegura, no obstante, que esto es la excepción dentro del Ejército. "Es un chat privado. Yo no conozco a ningún militar en activo que comparta esto". Además, cree que no cuentan con apoyos en la sociedad, a excepción de Vox.

Aun así, cree que "el peligro es que esto crezca", porque "si el rey empieza a recibir cartas de todas las promociones, entonces se tendría que hacer algo".

Preguntado por cómo se detectan este tipo de movimientos que nacen en cuarteles, Domínguez, explica que el equipo de información del cuartel tiene que comunicarlo a quien corresponda. Además, para tranquilizar, mantienen que "un intento de Golpe no se podría ni producir. Es inviable completamente".