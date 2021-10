El fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona por Iberdrola sigue dando que hablar. Preguntado al respecto por Antonio García Ferreras, Pedro Sánchez se pronunciaba sobre este asunto con un elocuente "ellos sabrán".

No obstante, Emiliano García-Page ha salido en defensa del ahora vicepresidente de la empresa energética. "Conozco a Carmona, tengo de él un buen concepto personal", ha asegurado el presidente castellano-manchego, que ha añadido que, desde que le conoce, Carmona "se ha ganado la vida muy bien relacionándose con todo el mundo".

"El PSOE en su momento le pidió que defendiera al PSOE y dio la cara", ha agregado el dirigente socialista, que ha sentenciado que no está "dispuesto a demonizar a nadie".

En este sentido, ha defendido que el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, es "muy capaz" y "no se llama a engaño": "No creo que fichara a Carmona para convencer al Gobierno o presionar al Gobierno", ha opinado García-Page, que sostiene que "aquí no hay lobby" y que "cada empresa puede decidir lo que quiera".