Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha vuelto a hablar sobre la reforma laboral. Insistiendo en que se ha llegado a un buen acuerdo que "da estabilidad para el futuro", afirma que se ha mantenido bien los conceptos de flexibilidad que tenían los empresarios, pero que "si se cambia una coma, no será nuestro acuerdo".

Evidentemente la reforma laboral que a nosotros nos gustaría sería otra"

Manifestando que no quiere "entrar en política", el presidente de los empresarios también se ha pronunciado sobre las críticas que el proyecto ha recibido por parte del PP. Mientras que Pablo Casado ha explicado que baraja llevar la reforma al Tribunal Constitucional, Isabel Díaz Ayuso dice que no soluciona los problemas del mercado laboral y que no incentiva la contratación.

"Tengo un respeto profundísimo y un afecto muy especial por Pablo Casado y el PP, y tiene toda la legitimidad para defender lo que consideren". "Sobre si está bien o mal, decir que nosotros hemos negociado sobre lo que el Gobierno nos ha planteado. Evidentemente la reforma laboral que a nosotros nos gustaría sería otra", ha destacado.

De esta manera, reconoce que esta situación forma parte de los acuerdos, que es por eso que "llegan más lejos y son de mínimos". Con todo, defiende que el proyecto dará "estabilidad al país", porque considera que "el dialogo social crea paz social y por eso lo hemos firmado".

Insistiendo, Garamendi ha recordado que el acuerdo firmado es el negociado con el Gobierno y con los sindicatos durante nueve meses con jornadas diarias de hasta 14 horas. "Es el que es, no es otro", y si no sale "no será el de las empresas españolas".