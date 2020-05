El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado en Más Vale Tarde que su formación ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la dimisión de la directora de Salud Pública de Madrid horas después de que la Comunidad haya decidido presentar su intención de cambio a la fase 1 el próximo lunes 11 de mayo.

A juicio de Errejón, "si los expertos se niegan a firmar un informe y eso les lleva a dimitir, tenemos que saber en manos de quién estamos". El líder de Más País no ha ocultado que le "preocupa" la dimisión y por eso quieren conocer en qué términos se ha producido.

"Una profesional dice 'yo no firmo que Madrid pase a fase 1 porque no sabemos si está realmente preparada' y resulta que, no sabemos por qué, pero tiene que acabar dimitiendo", ha justificado Errejón, que ha asegurado que los madrileños quieren saber en qué manos están.

"Después del escándalo de las pizzas, del ifemazo y los calamares, de las residencias de mayores, del desastre... ahora resulta que la experta a la que se le pide el informe dice que no firma porque ella no se quiere responsabilizar de eso y entonces acaba dimitiendo", ha añadido.

"A la señora Ayuso se le tiene que recordar que ella gobierna para los madrileños. Lo que ha hecho ha sido una campaña de imagen en la que coge a los madrileños como rehenes para chocar contra el Gobierno nacional. Es su obsesión", ha espetado Errejón, que ha asegurado que no le da tranquilidad que "una experta a la que se le dice que firme un informe para pasar a la fase 1 no lo firma y tiene que acabar dimitiendo".

Prórroga del estado de alarma

Sobre una posible prórroga del estado de alarma en 15 días, Errejón ha reconocido que le gustaría que "el Gobierno hiciera un poco mejor las cosas", porque, ha dicho, "tiene que tratar mejor al Parlamento y a sus socios". Aun así, ha asegurado, van a "apoyar las medidas que supongan seguir combatiendo la pandemia".

"Hay que recordarles que no tienen mayoría absoluta y que tienen que tratar mejor al Parlamento, porque vienen curvas y les va a hacer falta tener más capacidad de escucha y apoyos. Nosotros apoyamos por responsabilidad y porque por encima de la pelea entre partidos está salir de esta juntos", ha añadido.