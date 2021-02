Palo y Astilla estrena nueva temporada, en la que se indagará sobre la infancia y la relación de diferentes famosos con sus padres. Para celebrarlo, la directora del programa y presentadora también de Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal, ha entrevistado a su propio padre, José Luis Mendizábal.

Este ha querido sorprender a su hija llevando al plató unas fotos de cuando la periodista era pequeña. "Perdona, he traído unas fotitos tuyas para que te vean", dice, a lo que Mendizábal reacciona: "No, papá, no". Pero ya es tarde, porque las fotos aparecen en directo. "Son de hace mucho tiempo, de cuando estábamos todos en casa", cuenta la presentadora.

La presentadora también ha querido hablar sobre lo que cree que ha heredado de su padre. "¿Qué tengo yo de ti?", le pregunta la periodista a su progenitor. Este cuenta que tiene más de de su madre y que de ella ha heredado "la fortaleza y la rigidez", de ambos la inteligencia.

"Para mí, el gran patrimonio emocional es la libertad para desarrollarnos y crecer incluso en contra de lo que queríais", ha añadido la periodista, a lo que su padre ha respondido: "A mi mi padre me crío también así".