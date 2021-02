Palo y Astilla, el programa que dirige Mamen Mendizábal, entrevista a varios personajes famosos que se sinceran y hablan sobre el patrimonio emocional que les han dejado sus padres, su educación, su infancia. Con motivo del estreno, la también presentadora de Más Vale Tarde no ha querido perder la oportunidad de contar con un invitado muy especial en el plató, José Luis Mendizábal, su padre.

"¿Qué tengo yo de ti?", le pregunta la periodista a su progenitor. Este cuenta que tiene más de de su madre y que de ella ha heredado "la fortaleza y la rigidez", de ambos la inteligencia.

"Para mí, el gran patrimonio emocional es la libertad para desarrollarnos y crecer incluso en contra de lo que queríais", ha añadido la periodista, a lo que su padre ha respondido: "A mi mi padre me crío también así".

La presentadora también reconoce que su padre es "el primer feminista que he conocido en mi vida", porque con ella y sus hermanos, nunca hicieron distinción de ningún tipo.

Además, también ha querido saber qué es lo que no le gusta a su padre de ella. "Los prontos que tienes alguna vez, el residuo de enfado, que también le pasaba a tu madre", ha explicado. Y también lo que más le gusta: "Verte cómo te comportas, cómo creces, como actúas. Me encanta. Me paso las horas viéndote en casa", ha reconocido el padre.

Durante la entrevista Mamen Mendizábal confiesa que llevaba todo el día nerviosa, esperando que su padre lo hiciese bien y no hablase de política. "Tu madre me prohibió hablar de política contigo", ha confesado entonces este.

El padre, por su parte, la ha sorprendido llevando al equipo algunas fotos que reflejan la infancia de la periodista.