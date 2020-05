La OMS no encuentra pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través del contacto con objetos infectados. Sin embargo, se recomienda mantener la desinfección e higiene de las superficies.

Preguntada en Más Vale Tarde, Deborah García Bello, química y divulgadora científica, explica que lo que ha dicho la OMS es que "no hay pruebas, pero que no haya pruebas no quiere decir que eso no suceda. Solo que no se sabe si esa vía de contagio es probable o no. Desde el punto de vista teórico sí es posible". "La ausencia de evidencia no significa la evidencia de ausencia", resume la científica.

Por ello, los comercios que poco a poco empiezan a reabrir en la desescalada del confinamiento, aplican métodos y protocolos de higiene para mantener la seguridad dentro de sus locales.

Esto tiene su explicación: "Sabemos que en tejidos, por ejemplo, puede aguantar como máximo 48 horas. Así, una ropa que alguien se ha probado o ha devuelto se mantiene 48 horas en cuarentena", explica García Bello.

Además, ha señalado que hay que tener cuidado con los métodos que pretenden eliminar el virus a través de vapor. "Antes de pasar una plancha a vapor, si no podemos ponerlo a 70 grados, es mejor dejarlo en cuarentena y después pesar la plancha", indica.

Respecto a las declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ha defendido que "el virus ahora mismo es incluso menos probable que esté en el ambiente", la científica explica que "gracias a las medidas de seguridadestamos evitando que se produzcan más contagios y que el virus se propague con mayor facilidad".

Medidas de higiene que deberíamos mantener

En cuanto a las medidas de higiene, hay algunas que se han recomendado durante la crisis sanitaria y que Deborah considera que deberían continuar, incluso aunque acabe la pandemia.

Por ejemplo, quitarse los zapatos antes de entrar en casa o limpiar la compra. "Es una situación grave y toda precaución es poca. La comida sin envases se tenía que lavar antes y se tiene que seguir lavando ahora, y deberíamos cocinar los alimentos, porque el virus se inactiva a altas temperaturas", ha concluído la científica.