La investigación que publican en España laSexta y 'El País' sobre una larga lista de personalidades involucradas en una red dedicada a la evasión y elusión fiscal internacional -los Pandora Papers- sigue desvelando nombres. Uno de los últimos que se ha conocido es el de Mario Vargas Llosa, escritor y Premio Nobel de Literatura.

En Más Vale Tarde, el director de La Razón, Paco Marhuenda, ha defendido que "lo que hagan con su vida económica o financiera, y más si no era ciudadano español, es su problema". A estas declaraciones ha respondido tajante la presentadora Cristina Pardo, quien ha recordado que "si se detrae dinero publico ya no es su vida privada, es la vida de todos".

"¿Significa que Vargas Llosa como intelectual ya no vale?", ha replicado Marhuenda. Para zanjar la entrevista, Iñaki López le ha invitado a conocer el nuevo nombre de los Pandora Papers que va a desvelar laSexta en la tarde del martes, apuntando: "A ver si este nuevo nombre te hace más ilusión cuando lo conozcas". En ese momento, la presentadora ha añadido un chascarrillo: "No eres tú, no eres tú, Paco", y él ha contestado que no tiene "esa suerte".