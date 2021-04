Gonzo se ha hecho eco de la polémica campaña de Vox que pone en el punto de mira, una vez más, en los menores no acompañados. El presentador de Salvados, que realizó un reportaje hablando sobre las dificultades que atraviesan estos jóvenes cuando llegan a España, ha recordado que viven en "centros sobresaturados, tutelados por el Estado, donde no se cumple con el sistema que el Estado ha pensado"; centros en los que, como ha proseguido Gonzo, no están "por gusto", sino porque "sus familias o ellos mismos deciden escapar de una realidad mucho peor".

"En estos centros solo deberían ir uno o dos meses antes de ir a otros más preparados para recibir educación, acompañados por monitores, pero esos procesos nunca llegan", ha añadido, y se ha dirigido a la población: "Cuando usted vea a un menor de 12 años magrebí cerca de un centro de menores, recuerde que no es su responsabilidad, sino del Estado porque a esa hora ese menor tiene que estar en el centro escolar".

Gonzo ha precisado que estos menores "tienen por ley los mismos derechos que un menor español, menos el de residencia y, en el caso de mayores de 16 años, el permiso de trabajo", y ha insistido en que son "el Estado y las comunidades los que no cumplen con la gestión de la vida de estos menores" porque "no acaban de tener infraestructuras que permitan que estos menores, como cualquier otro chaval de nuestro país", pueda avanzar "si no tiene nada". si no tiene nada.

Así, pueden acabar teniendo, aunque es "lo menos habitual, algún "comportamiento o actitud que no guste o amedrenten. Por ello, Gonzo ha destacado que "responsabilizar a estos chavales de que su vida es molesta para sus vecinos o para la gente de nuestro país, que además es un número ridículo, es tergiversar la realidad", y además "intentar condicionar a todos aquellos que no los ven cada día haciendo pensar que esos menas son peligros enormes".