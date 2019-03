Arturo Fernández: "Se han hecho cosas mal en muchos sitios, el gasto no fue correcto"

Arturo Fernández ha intervenido en directo en 'Más Vale Tarde' para responder a las preguntas sobre su marcha de la CEOE. Sobre su dimisión en diferido de la CEIM, Arturo Fernández ha dicho que "el código ético había que hacerlo nuevo porque hay unos estatutos nuevos que están en marcha, así como un proceso electoral nuevo y estamos en pleno proceso, por eso he pedido un tiempo prudencial y breve para hacer unas nuevas elecciones".

Sobre los 37.000 euros gastados y que 10.000 fueran en sus propios restaurantes, Arturo Fernández ha dicho que no sabe si es ético o no. Además, ha añadido que no está avergonzado, pero sí "inquieto" por haber recibido esa tarjeta: "No sabemos si la tarjeta era para gastos de representación o parte del salario. Tengo una cadena de restaurantes y los gastos de representación hago en los restaurantes que tengo en Madrid".

Acerca del enfado ciudadano que ha provocado conocer el escándalo después de que organismos como la CEOE defendieran que la gente se apretara el cinturón, Arturo Fernández ha respondido que "se han hecho cosas mal en muchos sitios y, entre ellas, el gasto de las tarjetas no ha sido el más correcto".

Asimsimo, Fernández ha insistido en qué ha devuelto el dinero gastado y ha subrayado la importancia de conocer si la tarjeta formaba parte del salario o era para representación. En este sentido, ha añadido que él y otros consejeros se encuentran preocupados "por lo que ha acontecido con el tema de las tarjetas opacas".