Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, ha querido echar balones fuera al ser preguntada por la última polémica que ha protagonizado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que recientemente ha asegurado que la escritora Almudena Grandes "no merece ser Hija Predilecta de Madrid". En este sentido, el líder popular aseguró que si accedió a que se la reconociera con esta dintinción fue para sacar adelante sus presupuestos en la ciudad.

"Yo creo que la mejor manera de rendir homenaje a una escritora siempre es leerla; más en estas fechas que se pueden hacer regalos, qué mejor que hacerlo con un libro, por ejemplo de Almudena Grandes", ha señalado Levy, que ha señalado que le sabe "profundamente mal que se generen polémicas con personas recientemente fallecidas". Así, ha afirmado que "no está en ninguna duda la valía literaria que puede tener Almudena Grandes", señalando que desde el propio consistorio se ha puesto en valor su figura.

"El Ayuntamiento de Madrid acordó en su pleno concederle una calle y hacerle un homenaje literario como merece en este próximo año", ha recordado la delegada de Cultura madrileña, apuntando que "hay muchas distinciones y solo se habla de una". En esta línea, se ha limitado a repetir que se trata de una persona "que ha fallecido y que a algunos caerá mejor o peor", pero que "hay que valorarla por lo que es, una escritora, y dejar cualquier polémica".

Levy ha finalizado su intervención relativa a Grandes lamentando que "ya son suficientes los años en los que nos tiramos los muertos a la cabeza en este país y creo que no merece la pena" continuar con una polémica como esta. Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, ha querido zanjar esta cuestión preguntándole a Levy si le regalará a Almeida un libro de Almudena Grandes por navidad: "No lo había pensado, pero me parece un regalo. No sé si es su genero favorito, él lee mucho ensayo político.