¿Hay buena relación entre Ayuso y Casado? ¿Y entre Ayuso y Almeida? Son algunas de las preguntas que MVT ha realizado a Esperanza Aguirre poco antes de que comenzara el acto de presentación de su nuevo libro, 'Esperanza Aguirre sin complejos'. Y la expresidenta de la Comunidad de Madrid no se ha andado con rodeos a la hora de analizar ambos escenarios. Por un lado, el de su época: "Gallardón y yo hemos sido y somos muy amigos y nos vemos generalmente... pero el PP no es una secta".

"Alberto era partidario de las grandes obras y yo en cambio he sido más austera, pero somos amigos", ha asegurado, pasando rápidamente a hablar de su trato con el expresidente del Gobierno: "Con Rajoy, mi relación personal era muy buena. Es super encantador, pero en política a él no le gustaban los líos pero a mí sí", ha concluido Aguirre". ¿Considera la exdirigente popular, viviendo lo que ha vivido dentro de la formación, que va todo bien en el caso de Ayuso-Casado-Almeida?

Sobre el alcalde y la presidenta de Madrid, Aguirre cree que siguen siendo muy cercanos: "Los conozco bien, los dos valen mucho y estoy absolutamente convencida de que aquí no va a haber problemas". ¿Opina lo mismo de Casado y Ayuso? Parece que sí: "Son amigos desde hace muchísimos años. Yo he vivido su amistad y estoy convencida de que por mucho que se malmeta en el uno contra el otro, no va a salir otra cosa que no sea la unidad del centro y la derecha de España".