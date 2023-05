El torero Enrique Ponce y su novia Ana Soria han dado este martes por primera vez una entrevista juntos en televisión. Concretamente, se la concedieron a 'El Hormiguero'. Ahí contaron, entre otras cosas, cómo se enamoraron. El novillero ha relatado que su primer encuentro fue en la Plaza de Toros de Almería. Él no paró de mirarla y ella se dio cuenta: "Cuando me miró, el mundo se me paró ahí", ha contado Ana.

Después Ponce preguntó por ella y consiguió contactar con Ana por Instagram. En el programa, Pablo Motos preguntó sobre la diferencia de edad entre la pareja, ya que se llevan 26 años. Ana, que tiene 24, ha defendido que "la diferencia de edad es un tema que cansa". "Él es el que tira de mí. Tiene una energía, unas ganas de hacer cosas... Yo, en cambio, soy mucho más tranquila. Si para nosotros no hay impedimento, pues ya está. El amor es libre", ha expresado la joven.

En la misma línea, Ponce, por su parte, ha asegurado que eso depende del "espíritu que uno tenga, de su vitalidad" no de la edad. "Me pareció una chica muy inteligente. Y con una madurez impropia", ha añadido después.