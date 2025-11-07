El encontronazo entre María Claver y Bea de Vicente por las resonancias nocturnas de Madrid: "Son unas citas de cuñado"

Tanto la periodista como la letrada han mostrado diferencias en sus pareceres sobre este fenómeno que se ha extendido a otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Cataluña.

La Comunidad de Madrid ha comenzado a citar de madrugada a pacientes que tengan que realizarse resonancias y otras pruebas diagnósticas para reducir las listas de espera en los hospitales. Este hecho ha provocado un encontronazo entre la periodista María Claver y la abogada Beatriz de Vicente, quienes han diferido en sus posturas al respecto. Pese a todo, Claver ha indicado que "es una cita de cuñado".

La periodista ha comenzado su intervención recordando los datos del Ministerio de Sanidad sobre listas de espera que ha ofrecido Mónica García. En ellos se indica que la media de España es de 119 días, mientras que la de la Comunidad de Madrid es 69 días inferior. Por eso, ha indicado que es "un mal día para atizar a Ayuso". Del mismo modo, ha reivindicado que en otras comunidades, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, los pacientes también acuden de madrugada a estas citaciones.

Estas declaraciones han hecho saltar a la letrada que la ha acusado de "omitir lo importante", que en su opinión es que mucha gente va a estar en los hospitales de madrugada haciéndose las pruebas "por no esperar seis meses" a que le vuelvan a dar cita.

"A mí me parece bien todo lo que sea reducir las listas de espera", ha aseverado Claver, que ha sido reprendida por De Vicente: "¿Ir a las dos de la mañana?". A esta nueva andanada, la periodista ha respondido que entiende "que no les cuadre", pero "a pesar de eso, Madrid está 69 días por debajo" de la media en las listas de espera.

Antes de que Cristina Pardo mediase en el debate que han mantenido ambas, la periodista ha explicado que a estas citas no es obligatorio acudir: "Lo que te dan es la opción de: si a ti te corre prisa y no quieres esperar, ir a esa hora". "¿Ah, si no quieres esperar cinco meses porque tienes tu bulto maligno en el pecho?", ha ironizado la letrada.

