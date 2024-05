Hoy Pablo Ojeda y el chef con estrella Michelin Carlos Maldonado preparan una fideuá de marisco: "¿Se acuerdan del aficionado del Real Madrid que hemos visto hace un instante? Así me he puesto yo", afirma Iñaki López, que no esconde su entusiasmo.

"Con gambón hermoso, del tamaño de un brazo de Schwarzenegger", apunta Iñaki en el vídeo sobre estas líneas, donde Maldonado explica que en esta ocasión prepararán la fideuá con fideo grueso.

Un debate, el del fideo, que Ojeda asegura que ha mantenido con Maldonado fuera de cámara: "No hemos llegado a ninguna conclusión, no nos hemos pegado de milagro", ironiza el chef.