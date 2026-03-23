Elisa Beni, sobre la posibilidad de que la derecha vote en contra de congelar los alquileres: "A sus votantes no les importa que se retraten"

Yolanda Díaz ha pedido a la gente que se movilice para que se apruebe en el Congreso de los Diputados el decreto anticrisis que permitiría que se prorrogaran los contratos de alquiler.

Sumar ha pedido una movilización social para intentar que se apruebe en el Congreso de los Diputados el decreto de congelación de alquileres por la guerra. "Todo parece indicar que decaerá", expone Cristina Pardo, "porque Junts per Catalunya ya ha anunciado que votará en contra".

Díaz ha afirmado que hay que movilizar "como sea menester a todo el mundo, para ganar en la calle lo que ya está hoy en vigor". "Quien la tumbe", ha añadido la ministra de Trabajo, "va a tener que rendir cuentas de lo que está haciendo".

Elisa Beni expone, tras las palabras de la ministra, que "a los votantes de la derecha no les importa que se retraten". "Ese argumento no lo termino de ver porque ya, en todas las votaciones en las que Junts ha votado con PP o Vox, esto se ha producido y lo da por descontado el electorado de derechas".

Pilar Velasco, por su parte, señala que "Junts no se va a mover". "Cada vez están más cerca las elecciones", añade. La periodista cree que este Real Decreto no va a ser aprobado. "Hay que decir que todo el mundo da por hecho que PP y Vox van a votar, casi siempre en contra, de lo que traiga el Gobierno", indica Pardo, "pero me parece agotador estar lidiando con tus socios de investidura cada texto que llevas".

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