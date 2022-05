La victoria de Ucrania en Eurovisión se producía en plena invasión por parte de Rusia, expulsada de esta edición precisamente por este motivo. ¿Cómo se ha vivido todo esto en Rusia? La historiadora y socióloga rusa Elena Bogush lo explica desde Moscú en Más Vale Tarde, donde señala que la televisión vio en el llamado de ayuda de Kalush Orchestra, el grupo ganador, una "provocación" que calificó de "inadmisible"

Los medios rusos, según explica Bogush, acusan a "Eurovisión de tener doble estándar porque se supone que todas las consignas políticas están prohibidas" en el festival y también critican a los otros países que pidieron paz para Ucrania. "En la televisión dijeron que los europeos tolerantes tragaron las consignas políticas diciendo que son humanitarias", resume Bogush, que detalla que "dijeron que fue una decisión política el triunfo de Ucrania y punto".

Sin embargo, la experta no cree que para los rusos fuera "un malestar tan terrible no poder participar en este festival" porque "ahora hay muchos otros problemas". "En general están discutiendo el problema de rusofobia". Una cuestión que, para Bogush, el discurso oficial está "exagerando".

"Simplemente este festival de Eurovisón fue como otra piedra más tirada al edificio de rusofobia", indica la experta: "'Mira, otra vez nadie nos quiere, nos invitan, todo está politizado...'", ilustra. "Me parece que no fue un gran golpe a Rusia", concluye no obstante. Puedes ver su análisis completo en el vídeo que ilustra estas líneas.