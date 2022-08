Después de que se hayan cumplido dos años del Ingreso Mínimo Vital, el catedrático de Economía José Ignacio Conde-Ruiz ha analizado las claves de esta medida en Más Vale Tarde: "Creo que España necesitaba el Ingreso Mínimo Vital para completar su estado de bienestar, pero considero que se metió de una forma muy precipitada".

Conde-Ruiz sostiene que el IMV tiene "dos problemas" que están saliendo ahora a la luz: "Se ha aplicado con mucha burocracia cuando lo mejor hubiera sido incluirlo en paralelo con algún tipo directo de apoyo y se ha hecho sin contar con las Comunidades Autónomas cuando lo lógico hubiera sido negociarlo con ellas porque tienen la competencia en estos asuntos sociales".

Además, el catedrático apunta que debería incluir "incentivos al empleo": "Hay mucha gente que lo recibe que no tiene posibilidad de trabajar, pero hay quienes sí pueden hacerlo, pero si trabajan se lo van a retirar y eso hace que no les compense. Tienen que aplicarse incentivos para que, si se recibe el IMV y se acepta un empleo no se pierda completamente".

Respecto al futuro de este ingreso, José Ignacio Conde-Ruiz apunta que "es una buena medida que tiene que seguir desplegándose" porque todavía no está desarrollado en su potencial máximo: "Tendrá que contar con las Comunidades Autónomas, tienen que ser ellas las que estén detrás".

Por otro lado, el economista prevé que este invierno habrá cortes en el gas ruso. "El objetivo que tiene Rusia es evidente: quieren desestabilizar las democracias, que la gente esté incómoda y con problemas de suministro... confían en que eso les permita ganar la guerra", sostiene. Puedes ver parte de su intervención en el vídeo que se incluye a continuación.