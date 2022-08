Los reporteros María Lamela y Javier Cantero, de Más Vale Tarde, han protagonizado un homenaje muy especial a la actriz y cantante Olivia Newton-John, conocida mundialmente por su papel en 'Grease' junto a John Travolta, que ha fallecido a los 73 años a causa del cáncer.

Ataviados como Sandy Olsson y Danny Zuko, los dos periodistas no han dudado de hacer su propia interpretación del famoso tema 'You're The One That I Want'. Ambos se han recorrido todo el plató del programa imitando los divertidos pasos que los dos actores pusieron de moda con la exitosa película.

La presentadora del programa, Marina Valdés, y alguno de los invitados han acabado animándose y desde sus sillas no han podido evitar moverse al ritmo de la canción. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.