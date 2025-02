Ramón Espinar, sobre Rajoy: "Es un señor brillante y simpático, pero no me olvido de los recortes y de Fernández Díaz"

El colaborador pone la nota discordante y recuerda las sombras de Mariano Rajoy durante su legislatura, aunque eso no quita que en El Hormiguero estuviera "muy simpático" y de que sea "una persona brillante y muy inteligente".

"Me encantaba Mariano como político, no comparto sus políticas, pero qué gusto escucharle", comenta Loreto Ochando en Más Vale Tarde, después de que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitase a Pablo Motos en 'El Hormiguero', donde estuvo rápido, muy divertido y audaz. "Encima nos ha regalado momentos de humor maravillosos", dice la colaboradora.

"Y frases que, cuando entrabas en directo, decías '¿Con qué? No sé dónde está el sujeto'", recuerda Cristina Pardo, que no puede evitar reír al rememorar aquellos tiempos.

En cambio, Ramón Espinar, recuerda las sombras de su mandato y afirma que le 'sufrió'. "No me olvidaría de los recortes, ni e Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior", espeta en el programa, donde pide no banalizar con Rajoy, aunque reconoce que en el programa de Motos "estuvo muy simpático" y de que sea "una persona brillante y muy inteligente".