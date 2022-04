Tras conocer el parte meteorológico, Iñaki López da la bienvenida a los colaboradores de Más Vale Tarde así: "¿Dónde vais a estar hoy mejor que aquí, a cubierto?", plantea el presentador, tras ver las imágenes de la lluvia sobre Granada.

Ramón Espinar, sin embargo, sostiene que se iría allí "aunque llueva" a tomarse "unas cervecitas". "Pilar Gómez nos sería mucho más fiel, estoy seguro, y permanecería aquí", bromea López tras sus palabras, al presentar a la periodista.

"Pero cómo os gusta la demagogia, no he dicho yo que no esté gusto aquí, he dicho que estaría mejor, si cabe, tomándome una cerveza en Granada con vosotros", responde, entre risas, Espinar.

Una explicación que desata las carcajadas de Cristina Pardo: "Ya están los de Podemos diciendo que malinterpretamos", ironiza. "Se está retractando... otro ataque gratuito", remata su compañero. Puedes ver el divertido momento en el vídeo.