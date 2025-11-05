El divertido momento de Pérez Medina sobre su declaración en el Supremo: "Espero que le deis paso al vídeo vosotros"

El jefe de Tribunales de laSexta ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo como testigo del juicio contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Como él, han declarado media docena de periodistas.

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio contra el fiscal general del estado. "Viene sin ganas de huir de España ni de suicidarse, espero", comenta Iñaki López, haciendo referencia a las declaraciones, también en el Supremo, de Alberto González Amador.

"No está entre mis planes ninguna de las dos cosas", responde Pérez Medina. "Si os habéis dado cuenta, Pérez Medina es omnipresente", señala Cristina Pardo, "lo mismo te hace la crónica en la puerta que va y declara dentro".

"Te ha faltado hacernos una crónica del tiempo", añade Iñaki. El presentador de Más Vale Tarde confirma que el periodista es "el protagonista" y les va a tocar a ellos preguntarle a él por su declaración en el Supremo.

"Había media docena de periodistas, habéis declarado todos como testigos", apunta López, "y tenemos algún fragmento de tu declaración". "Vas a ser testigo, por primera vez, de un vídeo en el que tú declaras", añade el presentador de laSexta. "Espero que le deis paso vosotros, por lo menos", responde Pérez Medina, provocando la risa de sus compañeros.

