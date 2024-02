Inga Khachatryan es una de las vecinas del edificio que ha resultado devorado por un trágico incendio en el barrio de Campanar, en Valencia. Este viernes, explicó en Más Vale Tarde que ella se encontraba en un parque con sus hijos cuando su casa comenzó a arder: "Me llamaron me dijeron que se estaba quemando la planta 8, pero como a los dos minutos me dijeron que ya estaba ardiendo la planta 11, la mía".

"Fue lo más horrible que me ha pasado en la vida. Mucha gente me decía vámonos de aquí, por qué miras... y es que es mi casa. No puedo hacer otra cosa", ha lamentado la mujer, que ha asegurado que no pudo coger nada porque estaba en el parque y tenía "lo puesto".

Khachartryan explicó así que, a partir de ahora, buscarán un piso para ir a vivir de alquiler y ver qué va a pasar con la hipoteca: "Hay que empezar de cero, no hay otra".