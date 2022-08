"Desaceleración sí, en España, crisis no". Es la previsión económica que hace el economista Gonzalo Bernardos para el futuro próximo en Más Vale Tarde, donde señala que, si bien "entraremos en una fase de desaceleración", ve "francamente difícil" que nuestro país entre en recesión, es decir, que encadenemos al menos "dos trimestres consecutivos bajando el PIB".

El motivo, según explica el experto, es que "a diferencia de otros países de Europa, necesitamos mucho menos gas, tenemos menos industria, tenemos más turismo y las tendencias en la economía mundial son menos desfavorables para nosotros que para Alemania, Italia, Chequia o Países Bajos".

No obstante, incide en que "indiscutiblemente no vamos a seguir creciendo anualmente al 6,3% como estábamos creciendo en el segundo trimestre", aunque sostiene que "vamos a estar entre los países de Europa que mejor nos va". A juicio de Bernardos "se está exagerando bastante con el tema del gas": "Las reservas de Europa en su conjunto están al 70% y tengo la expectativa de que desaceleración sí, en España, crisis no", concluye. Puedes ver su análisis al respecto en el vídeo.