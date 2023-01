Las agresiones a médicos se han multiplicado en centros hospitalarios de toda España. Raquel López es enfermera y recientemente fue agredida por varios familiares de un paciente en las urgencias del Hospital Puerta del Hierro de Madrid.

Según ha indicado en Más Vale Tarde, ella estaba en el puesto de triaje cuando llegó el paciente, que exigía una atención inmediata por un proceso febril. "Como no se le pudo dar, ni se requería, la acompañante comenzó con insultos, amenazas y finalmente esa familiar y otra segunda familiar empezaron a agredir a varios compañeros e incluso a algún paciente de la sala y a mí en cuestión", ha indicado.

"Me agarró del cuello contra la pared e hizo presión hasta que me la quitaron de encima", ha asegurado la enfermera, que ha indicado que no es algo inusual: "Es tan frecuente como diario. Los insultos, la mala educación, las exigencias... es diario".

A juicio de la sanitaria, "todo influye" en estos comportamientos: "A raíz de la pandemia creo que se ha incrementado bastante. También influye que la gente que no puede ser atendida en el centro de salud acude a urgencias. A nadie le gusta esperar cuando está enfermo".