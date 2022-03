Cristina Pardo e Iñaki López han comentado esta tarde en Más Vale Tarde junto a un grupo de expertos el bofetón que le propinó Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar por bromear sobre la alopecia que padece su mujer, Jada Pinkett-Smith. "De verle con Pablo Motos pensaba que era un tío entrañable", comenta el presentador del programa, "pero resulta que tiene sus polémicas, cosa que me sorprende enormemente".

Unas palabras que han hecho gracia a Cristina Pardo: "Has pasado de alternar con Will Smith a salir aquí conmigo", espeta a Iñaki López que, a su vez, bromea con que el propietario del Premio a Mejor Actor fue una "persona fantástica" con él y que "sorprendentemente" no le pegó porque tan solo entraron en "cuestiones profesionales".

Además, y como bien observa Cristina Pardo en el vídeo de recopilación sobre la carrera de Will Smith, no es la primera vez que agrede a alguien ante las cámaras: "A ese periodista también le dio", comenta. "Es que el periodista ese se tomó unas confianzas que vamos", responde Iñaki.