A pocas horas de que la Justicia decida sobre la petición de libertad de Dani Alves tras la denuncia de una mujer por una presunta agresión sexual del futbolista en una discoteca de Barcelona, el diario 'Ara' ha publicado la última declaración del brasileño ante la jueza que investiga el caso.

Según recoge la información, Alves cambió nuevamente su versión y dijo que en realidad quería "proteger a esta señorita", refiriéndose a la víctima. El brasileño se refería a que no quería inculparla de una agresión sexual de la que él se posicionó como víctima, siendo ella la agresora.

"Fue directa hacia mí. Yo no toqué a esa chica", defendió Alves, que asegura que la mujer entró al baño cuando él estaba dentro y le practicó una felación que no consintió, pero que no hizo nada por evitar.

El pasado viernes, el abogado de Alves confesó que el futbolista está "en paz" y "tranquilo" ante una situación que acabará de dilucidarse en las próximas horas. Será la Audiencia de Barcelona quien resuelva el recurso con el que ha pedido estar en libertad provisional hasta el juicio.

"Ha dicho estar en paz porque sabe la verdad", aseguró el abogado Cristóbal Martell, que visitó a Alves en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).