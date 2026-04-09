Cuatro menores han sido detenidos por colocar objetos en una vía de tren para provocar un descarrilamiento en Elche

Los jovenes colocaron sobre la vía un carrito de la compra, una piedra de grandes dimensiones y una tapa de alcantarilla. Una persona les vio en plena fechoría y avisó a la Policía Local.

Cuatro menores han sido detenidos en Elche, Alicante, por poner objetos en las vías del tren para provocar el descarrilamiento de un tren que hacía un trayecto hacia Murcia. "¿Se puede ser más bobo?", expone, Cristina Pardo, visiblemente enfadada.

Leo Álvarez señala que el tren hace el trayecto entre Alicante y Murcia y estos cuatro jóvenes colocaron un carrito de la compra, una piedra de grandes dimensiones y una tapa de alcantarilla en medio de las vías. "ADIF, que miró luego esas imágenes, dijo que habían puesto en peligro gravemente", indica el periodista, "podría haber provocado gravísimos daños".

Cristina mantiene su enfado y señala que la actuación de los menores "es una vergüenza para los padres y para los hijos". Álvarez explica que una persona vio como estaban colocando en la vía esos objetos y decidió llamar a la Policía Local de Elche.

Los agentes se presentaron en la zona y los jóvenes huyeron, aunque consiguieron cazarles "inmediatamente". "Fueron tantos agentes que, aunque se fueron cada uno por su lado, al final les acabaron pillando", indica Álvarez.

"Esto es un delito gravísimo, lleva aparejadas penas de prisión que llegan hasta los cinco años", cuenta Beatriz de Vicente. La abogada indica que, al ser menores "vamos a pensar que no tienen todavía desarrollado el cerebrito, ¿sabes lo que haría? Los llevaría al centro de Tetrapléjicos de Toledo". "Les iban a dar un toque", concluye.

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