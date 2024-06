Más Vale Tarde analiza la detención de Carlos Navarro 'El Yoyas' tras dos años huido de la justicia por maltratar a su mujer y sus hijos. Marina Valdés recuerda la entrevista que dio el fugitivo en la que apareció con una camiseta en la que se leía un mensaje contra la ley de violencia de género. En ella defendía su inocencia y aseguraba que, durante un tiempo, tuvo problemas con el alcohol, lo que le llevó a que "mi vida me importara una mierda".

"No me lo creo, porque si él dice que su vida le importa una mierda hubiera entrado en la cárcel en un primer momento", comenta Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, a lo que Iñaki López añade que "su vida le puede importar una mierda, pero no la vida de los demás".

"Vaya fichaje se ha perdido Alvise Pérez", comenta el presentador, mientras Ramón Espinar asegura que "es ese tipo de personajes que se presentan con un discurso nihilista, pero en realidad son gente que producen mucho dolor a su alrededor".