Cae el clan de los Lyons, la organización criminal escocesa más violenta de las últimas décadas

Los detalles La UCO llevaba detrás de ellos tres años. El clan se habían asentado en la Costa del Sol, y desde aquí coordinaban gran parte de sus actividades ilegales: tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

El clan de los Lyons, una organización criminal escocesa, se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales desde su base en la Costa del Sol. Operaban en Europa, Oriente Medio y Asia. La UCO, tras tres años de investigación, logró detener a 14 personas en una operación internacional denominada Armorum. Entre los arrestados se encuentra Steve Lyons, líder del clan, capturado en Países Bajos. Su esposa, Amanda Lyons, también fue detenida. En España, se realizaron 18 registros, incautando dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y criptomonedas. La operación fue coordinada con Police Scotland y EUROJUST.

El clan de los Lyons es una organización criminal de origen escocés. Su negocio, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Su base la habían instalado en la Costa del Sol, pero operaban en varios países, incluso en Oriente Medio y Asia. La UCO llevaba detrás de ellos tres años y ahora han podido detenerlos.

Steven Lyons, es el líder del clan. Había huido de España el año pasado, después de un tiroteo en pleno paseo marítimo de Fuengirola, en Málaga. Las víctimas eran su hermano y un socio. El motivo, un ajuste de cuentas entre clanes.

El clan de los Lyons es uno de los grupos criminales más influyentes y extremadamente violentos de Escocia de las últimas décadas. Se habían asentado en la Costa del Sol, y desde aquí coordinaban gran parte de sus actividades ilegales: tráfico de drogas y blanqueo de capitales, que podría superar los 50 millones de euros. Operaban por toda Europa y sus ramificaciones se extendían también en Oriente Medio y Asia.

La operación policial, denominada Armorum, se ha saldado con la detención de 14 personas en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y España, donde fueron arrestadas siete personas en Málaga, la mayoría de nacionalidad británica, aunque también figuran algunos españoles.

Entre los 14 arrestados figura Steve Lyons, de 45 años, el líder de este grupo criminal, detenido este miércoles en Países Bajos tras ser trasladado desde Indonesia, en virtud de una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades españolas. Su mujer, Amanda Lyons, fue detenida también.

Además, en las actuaciones desarrolladas en nuestro país la semana pasada se practicaron 18 registros, todos en la Costa del Sol excepto uno en Barcelona, en los que se intervinieron dispositivos electrónicos, grandes cantidades de dinero en efectivo, documentación societaria, relojes de alta gama y criptomonedas.

La investigación de la UCO se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con Police Scotland, y coordinado por EUROJUST.

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