Cristina Pardo, a Rubén del Campo (AEMET): "No estamos preparados para que nos digas que no será un verano caluroso"

Más Vale Tarde conecta con Rubén del Campo, portavoz de AEMET, para analizar esta primavera lluviosa que este mayo está dejando temperaturas más frescas de lo habitual para la época.

¿Tendría alguna relación el tiempo que estamos viviendo sobre si el verano será más o menos caluroso? El experto sostiene que "no influye" y recuerda el verano de 2022, con olas de calor y "records de temperatura", cuya primavera fue lluviosa e incluso más fría que la de 2025.

Por ello concluye que este tiempo "no implica que el verano no pueda ser caluroso", si bien aclara que "igual no lo es". "No sigas, que no estamos preparados para que nos digas que el verano no será caluroso", reacciona Cristina Pardo.