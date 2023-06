Macarena Olona vuelve a la política tras registrar su partido, Caminando Juntos, con el que aspira a presentarse a las elecciones generales de julio.

La exportavoz de Vox ha reconocido abiertamente en Más Vale Tarde que ella fue "un agente activo en una trinchera de odio, en un clima de radicalización absoluto que hace que prácticamente sea irrespirable el aire que existe en el Congreso".

Tras sus palabras, Cristina Pardo le ha preguntado si es consciente del "desconcierto que pueden sentir algunos ciudadanos cuando la oyen hablar de una nueva Macarena diciendo que va a defender algo que no apoyaba antes" y si "teme que le vean como una persona incoherente que no es de fiar". "¿Es usted de fiar? ¿Cómo sé que dentro de medio año no va a pensar, de pronto, como Pablo Iglesias?", ha añadido la periodista.

Por su parte, Macarena Olona se ha justificado diciendo que ha sufrido una "campaña de intoxicación informativa impulsada por los satélites mediáticos afines a Vox".

Cristina Pardo ha insistido en sus preguntas: "Usted misma ha dicho que ya no piensa de la violencia machista lo que dijo. En Televisión Española le hemos escuchado decir que está a favor de un referéndum entre monarquía y república, que es algo que dista mucho de lo que venía defendiendo. ¿Cómo le explicaría a un ciudadano que ahora sí es de fiar?".

Olona ha contestado que "muchos ciudadanos en una situación similar" a la suya le van a entender y ha subrayado que no es una "política profesional": "España me dolía demasiado y en 2019 decidí dar un paso al frente. El único proyecto que me sedujo fue Vox, por la esperanza, la novedad y porque era la antítesis de un partido político. Abandono mi formación porque la deriva actual de Vox deja de representarme. Me defrauda y tengo que recorrer mi propio camino para asimilar que el proyecto por el que había dado mi vida durante tres años había tomado un rumbo que cada vez mira a una España más chica desde el extremo de un tablero político".