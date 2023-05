Macarena Olona vuelve a la política. La que fuera portavoz de Vox ha registrado este miércoles en el Ministerio del Interior el partido Caminando Juntos, con vistas a presentarse a las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 23 de julio.

Olona ha compartido la noticia con dos imágenes en su cuenta de Twitter. En la primera de ellas, vemos a una sonriente Olona con la hoja del registro frente a la sede de Interior. En la segunda, vemos dos zapatos de tacón, uno de color rojo y otro azul, con la siguiente frase: "Caminando con el pie izquierdo y con el derecho".

Durante su entrevista con Jordi Évole emitida el pasado mes de febrero, Olona se mostró "a disposición de los españoles. "Te voy a decir algo que no he dicho y voy a comprometer mi palabra: si yo vuelvo a la política activa será porque pienso que puedo ocupar un espacio que sea necesario para asegurar la gobernabilidad de este país y será por Granada o no será", afirmó entonces.

Olona confesó que había rechazado ofertas para concurrir en candidaturas para las elecciones autonómicas y municipales. "Mi sitio es al lado de los españoles. Lo que tengo muy claro es que si gobiernas desde un sectarismo ideológico excluyente, te olvidas de la mitad de España", opinaba.

"¿Usted se ve encabezando una nueva formación con unas nuevas siglas?", preguntaba Évole. La respuesta de Olona la hemos conocido definitivamente este miércoles.