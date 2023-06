Macarena Olona reconoce haber sido "un agente principal" en "una trinchera de odio". Así lo manifiesta la exdirigente de Vox en Más Vale Tarde, tras anunciar esta misma semana que se presentará a las elecciones generales del 23J al frente de un nuevo partido bautizado como 'Caminando Juntos'.

Preguntada acerca de si ha contribuido a la radicalización en España, la exdiputada de extrema derecha ha respondido así: "No me descargo ni un ápice de responsabilidad". "Yo he sido un agente principal, un agente activo, en una trinchera de odio, en un clima de radicalización absoluto que hace que prácticamente sea irrespirable el aire que existe en el Congreso de los Diputados", admite Olona, que no obstante puntualiza que "desde luego" no fue "un agente exclusivo".

Tras presentarse hace apenas un año como candidata de Vox a las elecciones de Andalucía, Olona asegura haber recorrido un camino "tortuoso pero muy enriquecedor y sobre todo muy coherente". Por ello, asegura haber "decidido dar un paso al frente para mostrar una alternativa a través de un movimiento transversal de marcado carácter social que pueda representar una esperanza para quienes se sienten abandonados políticamente" de cara a las generales.