Cristina Pardo al oír a Montero hablar del "las mujeres facturan" de Shakira: "A ella le da la vida y a los demás nos la quita"

María Jesús Montero se ha sentado frente a Jordi Évole para descubrir aspectos hasta ahora desconocidos. La ministra de Hacienda ha hablado con el periodista sobre su familia o su labor en el Gobierno de España. Además, también ha contado a Évole a quién admira. Y su respuesta no deja indiferente.

Como explica Luis Sanabria, la vicepresidenta del Gobierno cuenta al periodista que admira a Plácido Domingo o Shakira. "De los dos casos dijo que lo que se fue conociendo de ellos le hizo apartarse un poquito de esa sensación", indica el periodista. De la cantante colombiana explica que le gusta mucho como cantante. "Es muy energética", cuenta a Évole, "te da mucha vitalidad".

"Lo de Hacienda no me gusta", se sincera con el periodista, "le quita al personaje algunas cuestiones, pero eso no opaca, ni mucho menos...". "Claro, le gusta Shakira porque 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan'", comenta Cristina Pardo ante las afirmaciones de Montero, "a la ministra de Hacienda es lo que le viene bien y lo que le da la vida". "A ella se la da y al resto se la quita", concluye.