Una vecina de Paiporta considera "estupendo" que increpen a Mazón: "Para mí esa persona ahí sobra"

Fani ha visto este miércoles, junto a su familia, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. Uno de los momentos más tensos del acto se ha producido antes de comenzar, cuando han gritado a Mazón.

Más Vale Tarde se ha trasladado hasta Paiporta para visitar a una familia que se ha reunido para seguir el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. Esta familia sufrió las consecuencias de la riada ya que el agua también entró en su casa.

Fani considera "estupenda" la reacción que ha tenido la gente cuando Carlos Mazón ha llegado al funeral. "Para mí esa persona sobra ahí, igual que Pedro Sánchez, sobran esas personas porque no nos han ayudado en nada", añade.

Sobre el homenaje, considera que es adecuado. "Hay que recordar a las víctimas", señala, "con todo lo que hemos pasado". Fani, que tiene a su hija en brazos, manifiesta que está muy emocionada ante el funeral. "Es difícil aguantarse las lágrimas, y más cuando la gente te manda mensajes", indica.

"Es complicado el día de hoy", señala Yerma Ruano, "he notado que cada vez hay más silencio en el pueblo". "Sí, hoy es muy complicado, sobre todo este día", responde Fani. "Cuando llega la hora en la que pasó todo te llega todo a la memoria", añade.

