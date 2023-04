"Pasa, pasa, querida, que parece que no conozcas el plató". Así, entre bromas, reciben Cristina Pardo e Iñaki López a Mamen Mendizábal en su regreso a Más Vale Tarde para presentar Anatomía de..., un nuevo formato basado en el 'true crime' que laSexta estrena este domingo. "Este ya no es mi plató. No me atrevo, no sé cuál es mi sitio, no quiero molestar...", bromea por su parte Mendizábal, que se dirige así a sus sucesores: "Os veo muy bien aquí en Más Vale Tarde".

"Ahora trabaja menos la tía", bromea a su vez Pardo, algo que su compañera niega: "No es cierto, entonces por esa teoría diría que vosotros no pegabais un palo al agua antes", argumenta. Una afirmación ante la que López ironiza afirmando que, efectivamente, en su caso "no lo daba". "Tampoco ahora, Iñaki", bromea su antecesora.

Puedes ver el divertido momento en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que la presentadora de 'Anatomía de...' avanza el caso que abordará el primer programa: la estafa paralímpica de la Selección Española de Baloncesto en Sídney 2000.