"Cuando echas la vista atrás y empiezas a ver imágenes que habías olvidado, pones en contexto muchísimas cosas", ha afirmado Mamen Mendizábal, directora y presentadora de un nuevo formato basado en el 'true crime' que se preestrenará este domingo en laSexta, en la rueda de prensa de presentación. Tal y como ha desvelado la periodista, el programa está compuesto por 10 capítulos que versan de temas tan dispares y llamativos como la estafa paralímpica de la Selección Española de Baloncesto en Sydney 2000, el escándalo de los controladores aéreos o el famoso bulo de Ricky Martin, el perro y la mermelada.

"Hay mucha investigación periodística detrás y es un formato de muchísima calidad", comenta. 'Anatomía de...' cuenta con imágenes de archivo, recreaciones muy cinematográficas y entrevistas impactantes y exclusivas, como la que podremos ver en el primer episodio con Juan Pareja, uno de los dos únicos jugadores con discapacidad que participó en estos Juegos Paralímpicos y que nunca había hablado antes en televisión.

"Estamos muy satisfechos porque creemos que traer a primera plana algunos de estos temas, con este recorrido intrigante y descubriendo esos detalles de investigación que no son conocidos, puede aportar al espectador un conocimiento profundo de los asuntos, además de entretenimiento", ha reflexionado Mendizábal. "Son programas que no puedes dejar de ver, tienen mucho ritmo".

En esta rueda de prensa, la presentadora ha estado acompañada por Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento en Atresmedia TV, quien ha destacado que "uno de los aciertos del formato es esa narrativa, que adopta las características del 'true crime', con ritmo de 'thriller'.

"Yo creo que vamos generando indignación y a veces, también sorpresa. Esta sensación de 'no me lo puedo creer'", ha comentado Mamen Mendizábal. "Todos creemos saber lo que pasó porque lo vivimos en primera persona", ha reflexionado. Pero, en realidad, puede que no sea así. "Creo que muchos espectadores se sorprenderán al saber cuál fue la verdad".

Este domingo, antes de Lo de Évole, laSexta preestrena el primer capítulo de 'Anatomía de...', que nos llevará en un viaje en el tiempo al año 2000; el año de la estafa paralímpica, la mayor vergüenza de nuestro deporte a nivel nacional e internacional.