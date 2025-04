Cristina Pardo e Iñaki López abren la Mona de Pascua de Más Vale Tarde: "¿Es maciza? ¿Trae regalo?"

En Semana Santa, además de platos salados, hay infinidad de elaboraciones dulces tradicionales como, por ejemplo, los pestiños, las filloas o la leche frita. Aunque, como apunta Cristina Pardo, los dos clásico son las torrijas y las Monas de Pascua.

Este último dulce, típico de Cataluña, se convierte en el protagonista de Más Vale Tarde ya que el programa tiene su propio dulce personalizado en el que se incluyen dos ilustraciones de Iñaki López y Cristina. "Muy bonita, salís guapísimos", comenta el chef Carlos Maldonado.

Luis Calero explica que en Cataluña los padrinos regalan a sus ahijados las Monas el lunes de Pascua. "¿Es maciza? ¿Tiene regalo?", pregunta Iñaki, "nunca salgo de casa sin mi mazo de romper Monas". Gipsy Chef responde que las monas solo tienen chocolate aunque, en este caso, sí que incluye un mensaje para cada uno de los presentadores.

Cada uno tiene su propio regalo. "Una botella de cava", leer Iñaki, "me estoy emocionando". "No os digo nada de lo que me ha tocado a mí", afirma Cristina: "Vale por una cena romántica con Rafa Nadal". "Incluso si no es romántica me parece bien", añade la presentadora. "Igual te presto la botella de cava", le dice López.