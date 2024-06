La última moda entre los jóvenes son las quedadas para peleas clandestinas con el único objetivo de subirlas a las redes sociales y aumentar así la cifra de seguidores. "Todo muy bonito, entiendo que serán los más listos de la camada, los más cenutrios del grupo", comenta con ironía Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

Beatriz de Vicente apunta por su parte hacia empresas como Tik Tok, ante lo que Iñaki añade que "estos dos no son muy listos, pero la plataforma la manejan señores que ganan dinero con esta violencia". Desde el aspecto legal, la abogada señala que "es muy complicado, porque el delito de lesiones requiere de denuncia del agraviado".

"No entiendo que para conseguir seguidores el recurso que utilices sea quedar con gente para darte una paliza, me parece lamentable", afirma rotunda Cristina Pardo, que asegura que "los vídeos de Gabilondo también son muy virales y no tiene que pegarse con nadie".