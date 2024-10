La sección de cocina de Más Vale Tarde tiene una notable ausencia: Pablo Ojeda. El nutricionista no está en el programa por una muy buena razón que no ha dudado en desvelar Cristina Pardo. Cuando la presentadora se dirigía hacia el set, cuenta que Pablo no está debido a que "está a las puertas de su propia boda".

"Menudo jaleo, madre mía, Pablito", afirma el chef Carlos Maldonado. "Cómo tiene que estar...", añade Iñaki López. Cristina cuenta que el cocinero con estrella Michelin va a preparar una receta de chipirones con jamón, "mar, montaña, todo", afirma Pardo.

"Esta receta lo tiene todo", adelanta Carlos, "es sencilla, económica, saludable...". Además, el chef confiesa que, ante la ausencia de Pablo, "he traído un poco de beicon para potenciar la energía de esta receta".