Cristina Pardo alucina con Donald Trump y su último anuncio: "Se jacta de acabar con guerras que él mismo inicia"

Donald Trump anunciaba esta tarde un alto el fuego en Líbano de diez días y, de paso, aprovechaba para sacar pecho por, según él, haber resuelto ya diez guerras. La respuesta de Cristina Pardo, en este vídeo.

Donald Trump ha anunciado que, en el marco de las negociaciones que se están produciendo en Washington entre Israel y Líbano, se ha acordado un alto el fuego de diez días.

En su red social, el presidente de Estados Unidos ha explicado que ha mantenido una conversación con Benjamin Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun, y que ha conseguido que ambos se pongan de acuerdo para la tregua.

Trump ha sacado pecho y ha asegurado que es la décima guerra que resuelve. Sin embargo, Iñaki López le recuerda que esto es un alto el fuego y que esta guerra "lleva décadas".

"Se jacta de acabar con guerras que él mismo inicia", comenta por su parte Cristina Pardo, mientras Iñaki López apunta que la tregua "va a depender, y mucho, de lo que diga Hizbulá y Netanyahu, que hoy mismo ha bombardeado varias escuelas".

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