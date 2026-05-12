Cristina Pardo, sobre la agresión que Wyoming ha desvelado en 'La noche con Aimar': "Es una vergüenza y hay que denunciarlo"

El Gran Wyoming se abre con Aimar Bretos mañana en 'La Noche con Aimar' donde, entre otras cuestiones, hablará de la agresión que sufrió por sus opiniones políticas. La reflexión de Cristina Pardo e Iñaki López, en este vídeo.

Mañana a las 23:00 horas, Aimar Bretos charla en 'La noche de Aimar' con El Gran Wyoming, que entre otras cosas le ha contado que le han agredido por la calle a causa de sus opiniones políticas.

"Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto y que me habían dado un codazo, porque lo que no quería era mostrarlo. Me puse hielo y me apañaron la cara y muy bien", explica el presentador de El Intermedio, que asegura que fueron "tres gilipollas que iban por la calle y me dijeron 'hijo de puta, rojo'. Me volví a decir '¿qué pasa? ¿cuál es el problema? Y me calzaron una hostia".

Un desagradable episodio que, afirma, ocurrió "hace poco" y que a Cristina Pardo le parece "una vergüenza" que "hay que denunciar".

"No se puede pegar a la gente por opinar distinto a uno", apunta Iñaki López, que asegura que "los ciudadanos no podemos permitir que la polarización de los políticos llegue a la calle".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.